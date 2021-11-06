دولي

شاهد: قتلى وجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية

شاهد: قتلى وجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب مئات آخرون جراء حادث مأساوي وقع مساء أمس الجمعة، خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس الأمريكية.

وأكدت صامويل بينيا، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، ، للصحفيين أن الحادث وقع في ملعب (NRG) خلال الدورة الثالثة من مهرجان "أستروورلد" الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان، ما أدى لتدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

بدورها، أكدت الشرطة أن منظمي المهرجان علقوا الفعلية فوراً بمجرد ورود تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

ووفقاً لتقارير قناة (FOX11)، نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى على خلفية الحادث، وجاء هذا الحادث بعد واقعة تدافع أخرى حصل قبل ساعات معدودة إذ اقتحم مئات من هواة الموسيقى أبواب الملعب قبل بدء المهرجان. 

 

 

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