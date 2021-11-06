الصحة العالمية: نصف مليون وفاة محتملة بـ(كورونا) في أوروبا بحلول شباط المقبل







رام الله - دنيا الوطنحذّرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال اختبار أوروبا شتاءً كارثياً، مع توقّع وفاة قرابة نصف مليون شخص جراء فيروس (كورونا).ويأتي هذا التنبيه عقب تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات، والشكوى من تعثر في عملية التلقيح في أجزاء عديدة من القارة العجوز، وفق (الميادين).وتواجه معظم الدول الأوروبية ارتفاعاً في عدد الإصابات، وبينها ألمانيا التي أعلنت الخميس الماضي، عن تسجيلها رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة.ونبّه المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه من أنّ وتيرة انتقال العدوى المتسارعة في المنطقة (مقلقة جداً)، وقال "إنّنا عدنا مجدّداً لنكون مركز الجائحة".وأضاف كلوغه أنّ "مصدراً موثوقاً توقّع، في حال بقينا على هذا المسار ستسجّل المنطقة وفاة نصف مليون شخص إضافي جراء كوفيد-19، بحلول شباط/فبراير".ولفت إلى أنّ 43 من أصل 53 دولة في أوروبا قد تشهد إقبالاً كبيراً أو قياسياً على الاستشفاء.وتابع كلوغه "إننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة أخرى من تجدّد الجائحة"، معتبراً أنّ الموجة الجديدة مردّها إلى عاملين: التخفيف من إجراءات مكافحة (كوفيد-19)، والتغطية اللقاحية غير الكافية في دول البلقان وتلك الواقعة شرقي القارة.