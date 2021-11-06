روسيا: استمرار تسجيل أعداد مرتفعة بإصابات ووفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في روسيا لليوم الثالث على التوالي عتبة الـ40 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قياسي يلامس الـ1.2 ألف.وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، أمس، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية (40735) إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40217 إصابة الخميس الماضي، وفق (روسيا اليوم).ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6407 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3363 حالة) ومقاطعة موسكو (2835 حالة) ومقاطعة سامارا (1610 حالات).وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1192 حالة وفاة، مقابل 1195 وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.وتشافى (28605) مرضى في البلاد من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه كورونا.وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و(714595) إصابة مؤكدة بـ(كورونا*، منها (244447) حالة وفاة وسبعة ملايين و(505971) حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 211.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا)، 666 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.