المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.وأفادت إحصائية المرور أن (54) حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاتين و(32) إصابة، منها إصابة بجروح خطيرة، وسبعة بجروح متوسطة، و(24) بجروح طفيفة.وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 59 مركبة، من ضمنها ثماني دراجات نارية.