وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين











وستضمن هذه الزيارة تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، وفق (صدى البلد) المصرية.وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن يتضمن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.وتابع: "أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر".