3 أسرى يدخلون عاماً جديداً في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت عن دخول ثلاثة أسرى عامهم الجديد في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأضح مكتب الأسرى أن الأسير علاء الدين جميل عيد غنيم (38) عاماً، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، وهو محكوم بالسجن المؤبد.أما الأسير هيثم عزات عبد الله صالحية (39) عاماً، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.وفيما يتعلق بالأسير عيسى عثمان جبريل تكروري، (38) عاماً، من سكان محافظة أريحا، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، وهو محكوم بالسحن المؤبد.