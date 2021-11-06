دولي

النمسا: منع غير المطعمين ضد (كورونا) دخول أماكن عدة

النمسا: منع غير المطعمين ضد (كورونا) دخول أماكن عدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النمسا منعها غير المطعمين بلقاحات ضد فيروس (كورونا) من دخول المقاهي والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر، يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، واقترابه من الرقم القياسي المسجل قبل عام.

وقال المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ، في مؤتمر صحفي حول الإجراءات الجديدة التي تبدأ يوم الإثنين المقبل: "التطور استثنائي وإشغال أسرة العناية المركزة يتزايد بشكل أسرع مما توقعنا"،.

وأضاف: "إذ أنه ستكون هناك فترة انتقالية مدتها أربعة أسابيع، حيث يمنح التطعيم الأول بالإضافة إلى اختبار PCR، الدخول إلى الأماكن التي سيتم فيها حظر غير الملقحين، وبعد ذلك، سيتم السماح فقط للمطعمين بالكامل والذين تعافوا مؤخراً من عدوى فيروس (كورونا) بالدخول.

وتابع شالنبرغ: "في حين أنه سيتعين على أولئك الذين يتناولون الطعام بالخارج إظهار أنهم قد تم تطعيمهم ضد فيروس (كورونا)، أو أن النوادل لن يقدموا لهم الطعام".

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