أمريكا تعلن تسجل أول إصابة للضباع بفيروس (كورونا) في العالم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، عن إصابة اثنين من الضباع بفيروس (كورونا)، ويفترض أنهما أول حالة إصابة بفيروس التاجي في العالم لدى هذه الحيوانات.وقالت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نؤكد اليوم أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بالفيروس المسبب لكوفيد -19".وأشار البيان إلى أنه، تم تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية.وأكدت حديقة الحيوان، أن الضبعين المذكورين أعلاه، أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس التاجي المستجد بشكل مؤكد.ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.وبحسب البيان، وبخلاف ذلك، يبقى الضبعان بصحة جيدة ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.