لجنة الانتخابات تعلن عن موعد نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية

يوم غدٍ الأحد،





وأوضحت اللجنة أن ذلك بغرض إطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



ويشار إلى أن لجنة الانتخابات قد كشفت منتصف الليلة الماضية عن انتهاء فترة الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم 26 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في جميع محافظات الضفة الغربية.



وأكدت أن طواقمها تعمل الآن على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.



ويذكر أن الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية سيجري يوم السبت المواقع 11 كانون الأول/ ديسمبر 2021.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، عن نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية 2021،سيكون في مكاتبها بمحافظات الضفة، ومن خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps)، وفي المجالس المحلية.