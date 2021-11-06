بريطانيا تعتزم عقد صفقة غاز طويلة المدى مع قطر







رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة فايننشال تايمز عن سعي الحكومة البريطانية لعقد صفقة غاز طويلة المدى مع دولة قطر.وقالت الصحيفة: " إن مساعي الحكومة البريطانية في هذا الصدد تأتي بهدف زيادة الإمدادات، إذ يؤدى عجز الغاز الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة"، وفق (سبوتنيك).وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن الوزراء البريطانيين والقطريين عقدوا محادثات بشأن عقد اتفاق طويل الأجل ستصبح قطر بموجبه "مورد ملاذ أخير".وأضافت الصحيفة أن الحديث حول هذا الاتفاق يأتي بعد أن غيرت قطر مسار أربع ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاءت الشحنات بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في اجتماع عقد مؤخرا، بحسب مصادر فايننشال تايمز.يشار إلى أن بريطانيا تسعى إلى الصفقة المحتملة طويلة الأجل في ظل مخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا، كما أن قطاع الطاقة البريطاني يقع تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة.وفي وقت سابق، توقفت شركة توريد الطاقة البريطانية سي.إن.جي إنرجي عن التعاملات، لتنضم إلى 17 شركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ سبتمبر/ أيلول.