شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طالبا جامعياً بعد اختطاف والده كرهينة

الاحتلال يعتقل طالبا جامعياً بعد اختطاف والده كرهينة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت طالبا جامعيا من بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله بعد ساعات قليلة من اختطاف والده كرهينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب شادي عميرة في بير زيت حيث جرى تفتيشه واحتجاز أفراده والتحقيق معهم.

ولم يكن شادي متواجداً في حينها بالبيت وقامت قوات الاحتلال باعتقال والده لإرغامه على تسليم نفسه،واضطر عميرة يعد اختطاف والده كرهينة إلى تسليم نفسه.

وشهدت الأيام الأخيرة محاولات من قبل الاحتلال لاعتقال عميرة من خلال اقتحام منزله ووضع بعض الحواجز في محيط بلدة بير
زيت.

وعميرة هو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق وطالب في جامعة بيرزيت تعرض لاعتقالات عدة على خلفية نشاطه في صفوف الكتلة الإسلامية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبرالماضي.

و وثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.

و تشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات اعتقال واقتحامات شبه يومية، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين بداخلها.

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