اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" يدين جريمة إعدام الطفل محمد دعدس





وطالب المكتب التنفيذي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية للتحرك بشكل عاجل، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجرامه الذي لم يعد محتمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الوطنيين وأحرار العالم لاتخاذ مواقف ضاغطة على حكوماتهم لمقاطعة هذا الإحلال المجرم وفرض عقوبات عليه باعتباره نظام الفصل العنصري الأخير على وجه الأرض.





رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، جريمة إعدام الطفل الفلسطيني محمد دعدس البالغ من العمر (13) عاما من قرية بيت الحطب شرق نابلس، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تأتي في سياق الأعمال الإرهابية الممارسة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.واعتبر اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، أن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلية زادت بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال قتل المدنيين والأطفال، وسرقة الأراضي، وطرد الشعب الفلسطيني من دياره بشكل قسري، إضافة لتهديم منازل الشعب الفلسطيني، ناهيك عن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يمارس جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطينيوأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، أن الصمت الدولي عن هذه الجرائم الإسرائيلية، وعدم اتخاذ خطوات عملية، لوضع حد لسياسة الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني، من قبل المجتمع الدولي، هي ما تشجع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، على التمادي في سفك دماء الشعب الفلسطيني.