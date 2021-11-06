ماذا علقت المقاومة الشعبية على ما جاء في برنامج (ما خفي أعظم)؟

أكد محمد الديراوي، الناطق الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم السبت، على أن ما عرضه برنامج (ما خفي أعظم) من معلومات، وأدلة خطيرة عن حياة الأسرى وجرائم السجان، يكشف إرهاب دولة الكيان.وقال الديراوي في بيان صحفي وصل نسخة عنه لـ "نيا الوطن": "البرناج وجه صفعة لمن يدعون الإنسانية والديمقراطية، ودق ناقوس الألم في نفوس الأحرار، ويجب أن يكون لهذا البرنامج ما بعده ونحن أمام فريضة شرعية ووطنية وإنسانية تفرض علينا إيقاف نزيف الألم، وتحرير أسرانا من قيدهم".وأضاف الناطق الإعلامي للشعبية: "ما وصل من معلومات يثبت كذب ونفاق الاحتلال بخصوص جنوده المختطفين، ويدشن لأمل كبير بإنجاز صفقة جديدة وكسر أنف المحتل مرة أخرى".وتابع: "ندعو كل الغيورين على شعبنا الفلسطيني، وأسرانا الصناديد، إلى التدخل العاجل لرفع الظلم والقهر عن أسرانا".