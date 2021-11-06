تعقيبًا على برنامج (ما خفي أعظم).. الجهاد الإسلامي توجه دعوة إلى الإعلام

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.





وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، طارق عز الدين: "إن ما كشفه برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، غيض من فيض عن معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن قضية الأسرى فيها من التفاصيل ما يسع سلسلة من البرامج.





ودعا عز الدين في تصريح صحفي أمس الجمعة، الإعلام، إلى مزيد من العمل لكشف حجم ما يرتكبه الاحتلال من إرهاب وعدوان بحق الأسرى والأسيرات وبحق المرضى منهم، مثل الأسير المريض معتصم رداد الذي يعاني الويلات بسبب الإهمال الطبي .





وتابع: "إلى جانب ما يعانيه الأسرى ، فهم أيضاً يسجلون أروع البطولات، ويرسمون ملاحم صمود تؤرخها سجلات التاريخ باعتزاز وفخر، والشواهد كثيرة من أبرزها العمل البطولي والأسطوري الذي سجله القائد محمود العارضة ورفاقه الذين ذلوا مصلحة السجون وكسروا هيبتها ، وأيضاً النصر الذي حققه أسرى حركة الجهاد بدعم وإسناد قيادتهم وسرايا القدس الباسلة التي وقفت معهم".





ووجه عز الدين التحية للمقاومة الباسلة لما تقوم به من عمل دؤوب لأجل حرية الأسرى الأبطال، مبينًا أن هذا العمل هو باعث طمأنينة لكل الأسرى ولذويهم وشعبهم بأن هناك مقاومين ومجاهدين شجعان لا يتوقفون عن العمل من أجل تحريرهم.







رام الله - دنيا الوطن