تعرف على تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-18 26-18 26-18 بيت لحم 26-18 26-18 26-18 رام الله والبيرة 25-17 25-17 25-17 طولكرم 31-21 31-21 31-21 نابلس 27-19 27-19 27-19 قلقيلية 31-21 31-21 31-21 جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 26-18 26-18 26-18 طوباس 30-21 30-21 30-21 روابي 27-19 27-19 27-19 الخليل 25-17 25-17 25-17 غزه 30-22 30-22 30-22 أريحا 34-24 34-24 34-24 خانيونس 30-22 30-22 30-22 الأغوار الشمالية 32-22 32-22 32-22 رفح 31-21 31-21 31-21

رام الله - دنيا الوطنتكون الأجواء، اليوم السبت، جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2021/11/07 أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2021/11/08 أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2021/11/09 أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي