أول تعقيب من حماس على ما ورد ببرنامج (ما خفي أعظم)

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، على ما ورد في برنامج (ما خفي أعظم) عبر قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الجمعة، حول توثيق معاناة الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأك قاسم أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، كانت دائما وستبقى عند عهدها ووعدها للأسرى الفلسطينيين، بالعمل المستمر لسكر القيد عنهم و انتزاع حريتهم.وقال: "هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال.. وكما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الإنجاز الكبير".