(ما خفي أعظم) ينشر تسجيلات صوتية لأسرى بسجون الاحتلال يوثقون معاناتهم

وأضاف شحادة: "خلال قمع الأسرى في سجن النقب عام 2019 كان يُسحل الأسرى بعد ضربهم إلى الساحة وتصعد الكلاب البوليسية على ظهورهم".









وكشف البرنامج، أن إسرائيليين تم اختطافهم خارج فلسطين، لافتا إلى أن إسرائيل تلتزم الصمت حولهم.يتبع..