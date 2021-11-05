(ما خفي أعظم) ينشر تسجيلات صوتية لأسرى بسجون الاحتلال يوثقون معاناتهم
نشرت برنامج ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة الفضائية، تسجيلات صوتية حصرية لأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يوثقون معاناتهم، وذلك بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع، في سبتمبر الماضي.
كما نشر البرنامج، تسريب صوتي لأحد الأسرى، والذي قال: "نعيش في أسوأ ظروف عرفتها البشرية والسجون، جعلت الولدان شيباً".
وأكد أسير أخر في سجن جلبوع خلال تسجيل صوتي له، أن إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن، بحجة أنه لا يوجد قانون الآن، وذلك بعد هروب الأسرى الستة.
في السياق ذاته، نشر البرنامج لقطات مسربة تظهر تعرض الأسرى الفلسطينيين لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص على الأسرى الفلسطينيين في السجن النقب الصحراوي في عام 2019، بالإضافة الى الكشف عن هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في هذه الاعتداءات.
بدوره، قال الأسير المحرر نزار شحادة خلال برنامج (ما خفي أعظم): "مصلحة سجون الاحتلال قمعت الأسرى في سجن النقب خلال عام 2019 من الساعة 10 ليلاً وحتى الساعة 5 صباحاً دون توقف.
بدوره، قال الأسير المحرر نزار شحادة خلال برنامج (ما خفي أعظم): "مصلحة سجون الاحتلال قمعت الأسرى في سجن النقب خلال عام 2019 من الساعة 10 ليلاً وحتى الساعة 5 صباحاً دون توقف.
وأضاف شحادة: "خلال قمع الأسرى في سجن النقب عام 2019 كان يُسحل الأسرى بعد ضربهم إلى الساحة وتصعد الكلاب البوليسية على ظهورهم".
وكشف البرنامج، أن إسرائيليين تم اختطافهم خارج فلسطين، لافتا إلى أن إسرائيل تلتزم الصمت حولهم.
يتبع..
وكشف البرنامج، أن إسرائيليين تم اختطافهم خارج فلسطين، لافتا إلى أن إسرائيل تلتزم الصمت حولهم.
يتبع..
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