النضال الشعبي: استشهاد الطفل دعدس جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد الأطفال، انتهاك خطير وجريمة حرب جديدة تضاف لسجل الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين من قبل الاحتلال وبقرار واضح من حكومة الفاشية والاستيطان.وتابعت الجبهة ان استشهاد الطفل محمد دعدس ١٣ عاما متأثرا برصاص الاحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف عملية وجادة من أجل وقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والأطفال بشكل خاص .وقالت الجبهة الصمت على هذه الممارسات الإجرامية والسماح لدولة الاحتلال بأن تنعم بعلاقات طبيعية مع المجتمع الدولي على الرغم منها؛ هو اشتراك من المجتمع الدولي في تلك الجرائم.وأكدت أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال، داعية لتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين.