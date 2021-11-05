نابلس: اعتقالات وإصابات خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين خلال المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة خرج فيها أهالي بيتا بعد أدائهم صلاة الجمعة التي أُقيمت قبالة البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح.



وأورد مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب المشاركين بمسيرة بيتا؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



كما شهدت بلدة بيت دجن شرق نابلس مواجهات مماثلة بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرة رافضة للاستيطان على أراضي القرية.



وفي وقت سابق، جرفت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، لعرقلة المتظاهرين وسيارات الإسعاف.



وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.



ومنذ قرابة العام تشهد بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس فعاليات أسبوعية للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي القرية الشرقية.





وتشهد العديد من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة مسيرات أسبوعية رفضا للمشاريع الاستيطانية أبرزها في كفر قدوم وبيتا وبيت دجن.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم شابين اثنين وأصابت آخرين خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس وبلدة بيت دجن شرق المدينة.