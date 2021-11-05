شؤون فلسطينية

خطيب الأقصى يحذر من خطورة الأوضاع في القدس ويدعو لحماية المقدسات

خطيب الأقصى يحذر من خطورة الأوضاع في القدس ويدعو لحماية المقدسات
رام الله - دنيا الوطن
حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك يوسف أبو سنينة من خطورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن أهل بيت المقدس في شدة وكرب، لكنهم ثابتون على أمر الله ولن يستسلموا للذل والظلم والهوان.

وخلال خطبة الجمعة اليوم في الأقصى دعا الشيخ أبو سنينة أهل القدس لأن يتسمكوا بأرضهم ويحافظوا على مسجدهم حتى لا يشمت بنا المنافقون.

وقال أبو سنينة:" أهل القدس يعانون من هدم البيوت وعدم مراعاة الحرمات والاعتقالات والاقتحامات والاعتداء على مقابر المسلمين ورفاة موتاهم".

وأضاف:" الأقصى تنتهك حرمته ونحن مطالبون بحمايته ورعايته وإقامة الصوات فيه وكف الأذى والضرر عنه ويجب أن يعود منارة علم ومكاناً للقراء والمدرسين والمحفظين والعباد والقائمين الراكعين الساجدين"

وحذر خطيب الأقصى من تسريب العقارات لأيدي مشبوهة، داعياً لحفظ الأرض والمقدسات لأنها امانة في اعناقنا.

كما أكد أن الأقصى مكان لعبادة المسلمين وحدهم ولا حكم فيه الا لله ولا وجود فيه لغير المسلمين.

وتطرق الشيخ أبو سنينة الى معاناة الأسرى المضربين مؤكداً أنهم صبروا ابتغاء مرضاة الله وضربوا معاني الوفاء والفداء وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية.

وأدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر المصلون في باحات الأقصى والمصليات المسقوفة، رغم تشديدات وتضييق الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من أهالي الضفة القادمين لأداء صلاة الجمعة في الأقصى من الوصول ونقلتهم إلى حاجز حزما.

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