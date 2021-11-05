دولي

العثور على دبلوماسي روسي ميتا قرب السفارة الروسية في برلين

العثور على دبلوماسي روسي ميتا قرب السفارة الروسية في برلين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة الروسية في برلين، اليوم الجمعة، العثور على أحد دبلوماسييها ميتا بالقرب من السفارة.

وذكرت الخدمة الصحفية للبعثة الدبلوماسية أن السفارة الروسية في برلين ترفض، لأسباب أخلاقية، التعليق على وفاة موظفها في برلين.

وقالت الخدمة الصحفية للسفارة لوكالة (سبوتنيك): "إن السفارة الروسية في ألمانيا لن تعلق على هذا الحدث المأساوي لأسباب أخلاقية".

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وفاة موظف بالسفارة الروسية يبلغ من العمر 35 عامًا لكنها لم تعلق على تفاصيل الحادث.

وشغل الضحية منصب السكرتير الثاني للسفارة، وتم اعتماده منذ صيف عام 2019.

وقالت مصادر أمنية إن ملابسات الحادث وسبب الوفاة لا تزال "مجهولة"، وسيتم نقل جثة الدبلوماسي إلى روسيا في أسرع وقت.

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