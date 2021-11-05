شاهد: انفجار بخط صرف صحي بشارع الرشيد غربي غزة بفعل الحرب الأخيرة





وقال البلدية في تصريح نشرته، على صفحتها في موقع (فيسبوك): "بحسب التقديرات الأولية فإن الانفجار ناتج عن تشققات تعرض لها الخط بفعل القصف الإسرائيلي العنيف للمنطقة ومحيطها في العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي".



وأكدت البلدية أن طواقمها متواجدة في المكان وتبذل أقصى جهد لمعالجة المشكلة وفق إمكانيات البلدية المتاحة والسيطرة على الوضع لضمان عدم تفاقم الأمور.



وجددت تحذيراتها التي أطلقتها سابقًا بأهمية إيلاء إعادة اعمار وإصلاح أضرار البنية التحتية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير أهمية قصوى والبدء فيها فورًا لتجنب أي إشكاليات قد تنتج مع اقتراب فصل الشتاء.





















رام الله - دنيا الوطنأفادت بلدية غزة، بأن انفجاراً وقع، مساء اليوم الجمعة، بخط صرف صحي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، ما أدى الى طفح مياه الصرف الصحي في المنطقة.