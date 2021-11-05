الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفل (13 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء اليوم الجمعة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.وقالت الوزارة في تصريح له: "وصف الطفل الى المستشفى، وهو متوقف القلب، ومصاباً برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".وكان الطفل، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، سابق من اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت في قريبة دير الحطب شرقي نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: "إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة".