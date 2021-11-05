عاجل

  • الخارجية الفلسطينية: إجماع بالأمم المتحدة على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

الصحة: استشهاد طفل (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفل (13 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء اليوم الجمعة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

وقالت الوزارة في تصريح له: "وصف الطفل الى المستشفى، وهو متوقف القلب، ومصاباً برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".

وكان الطفل، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، سابق من اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت في قريبة دير الحطب شرقي نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: "إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة".

أخبار ذات صلة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ قراراً لصالح الشعب الفلسطيني.. ما هو؟

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ قراراً لصالح الشعب الفلسطيني.. ما هو؟

شاهد: انفجار بخط صرف صحي بشارع الرشيد غربي غزة بفعل الحرب الأخيرة

شاهد: انفجار بخط صرف صحي بشارع الرشيد غربي غزة بفعل الحرب الأخيرة

نابلس: مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون في بورين

نابلس: مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون في بورين

القدس: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في سلوان

القدس: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في سلوان

الاتحاد الأوروبي: قلقون على الأسيرين الفسفوس والقواسمة وعلى إسرائيل الكف عن سياسة الاعتقال الإداري

الاتحاد الأوروبي: قلقون على الأسيرين الفسفوس والقواسمة وعلى إسرائيل الكف عن سياسة الاعتقال الإداري

الخارجية تدين حملات التحريض لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى المبارك

الخارجية تدين حملات التحريض لليمين الإسرائيلي الداعية لهدم الأقصى المبارك

فلسطين: 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و471 حالة تعافٍ

فلسطين: 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و471 حالة تعافٍ

الجهاد الإسلامي: اعتقال محرري الحركة في نابلس يخدم الاحتلال

الجهاد الإسلامي: اعتقال محرري الحركة في نابلس يخدم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون في بورين

نابلس: مستوطنون يقطعون 45 شجرة زيتون في بورين

فلسطين: 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و471 حالة تعافٍ

فلسطين: 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و471 حالة تعافٍ

الجهاد الإسلامي: اعتقال محرري الحركة في نابلس يخدم الاحتلال

الجهاد الإسلامي: اعتقال محرري الحركة في نابلس يخدم الاحتلال

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

صحيفة: صفقة الأسرى أصبحت جاهزة وكامل يزور تل أبيب لبحث تهدئة طويلة المدى

صحيفة: صفقة الأسرى أصبحت جاهزة وكامل يزور تل أبيب لبحث تهدئة طويلة المدى

الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

عربي

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟