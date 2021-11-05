اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلوان واصابة شاب بنابلس

رام الله - دنيا الوطناندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في حي بئر أيوب بالبلدة، وأن شبانا تمكنوا من إحراق كاميرات مراقبة للاحتلال في الحي، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في سياق آخر، أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة.