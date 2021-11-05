إيران تعلن انتاج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن إنتاج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مؤكدا تحقيق منجزات في هذه الصناعة لا وجود لها في دولة اخرى.جاء ذلك في كلمة لكمالوندي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قائلاً: "وفقا للاتفاق النووي فقد تم تحديد مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بـ 120 كيلوغراما فقط إلا انه وبعد قرار البرلمان (مشروع المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر وصون المصالح الوطنية) أصبح المخزون حاليا 210 كيلوغرامات كما تحتفظ إيران بـ 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي ليس باستطاعة أي دولة إنتاجه سوى المالكة للسلاح النووي".وأضاف: "أن تركيبات الديوتريوم التي تصل قيمة المليغرام الواحد من بعضها إلى عشرات آلاف الدولارات ولم يزودوننا بها، نقوم الآن بإنتاج 150 نوعا منها، فضلا عن أدوية مشعة تشخيصية وعلاجية لمختلف الأمراض من ضمنها السرطانات، والتي تنافس أفضل الأنواع في العالم من ناحية الجودة وكذلك أفضل أنواع الماء الثقيل والتي تم تأكيد جودتها العالية في اكثر المختبرات تطورا في أميركا".وتابع قائلا: "لنا منجزات وإمكانيات لا وجود لها في دولة أخرى وللأسف يتم الحديث غالبا حول التخصيب والطرد المركزي في حين أننا حققنا الكثير من المنجزات في القطاع غير الطاقوي.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم باتت في الطليعة على صعد كثيرة كتقنيات النانو والنووي".