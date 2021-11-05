الجهاد الإسلامي: اعتقال محرري الحركة في نابلس يخدم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية في نابلس، بشن حملة اعتقالات بحق أسرى محررين من كوادر الحركة في المدينة.ووصفت الحركة، في بيان صحفي، حملة الاعتقالات بحق كوادرها في المدينة، بأنها "تخدم الاحتلال وهي الوجه الآخر لاستهداف الاحتلال لأسرى الجهاد في السجون".وقالت الحركة، إن الحملة طالت عدداً من نشطاء المقاومة الشعبية في بيتا، داعيةً إلى "وقفة وطنية وجادة ضد الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني"، بحسب البيان.وطالبت حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق سراح المعتقلين من الأسرى المحررين، وكوادر الحركة ونشطاء العمل الشعبي والسياسي.