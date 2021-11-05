جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت جرافات الاحتلال، في وقت مبكر من صباح الجمعة، الطرق المؤدية الى جبل صبيح جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت "المنطقة الصناعية" بمحيط جبل صبيح وقامت بتجريف وحفر الطرق المؤدية للجبل وأغلقتها بالسواتر الترابية.ويهدف إغلاق الطرقات الى منع وصول الشبان ومركبات الإسعاف لمنطقة المواجهات التي تشهدها القرية عقب الصلاة الجمعة من كل أسبوع.ودعا حراس الجبل وثوار بلدة بيتا لتصعيد فعاليات الإرباك الليلي والمشاركة في صلاة اليوم الجمعة قرب جبل صبيح.وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.وطوّر الشبان من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، آخرها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة عل قمة جبل صبيح.ومنذ تلك الأحداث استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.