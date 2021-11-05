شؤون فلسطينية

صحيفة: صفقة الأسرى أصبحت جاهزة وكامل يزور تل أبيب لبحث تهدئة طويلة المدى

صحيفة: صفقة الأسرى أصبحت جاهزة وكامل يزور تل أبيب لبحث تهدئة طويلة المدى
زيارة عباس كامل، وزير المخابرات المصري إلى قطاع غزة (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (العربي الجديد)، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، المرتقبة إلى تل أبيب، في الربع الأخير من الشهر الحالي، تحمل عدة عناوين رئيسية، تتعلق بقطاع غزة والمنطقة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مصرية لم تسمها، أن كامل سيحمل معه مخرجات اجتماعات جرت مؤخراً في القاهرة مع قيادات حركتي (حماس) و(الجهاد) بالإضافة إلى (الجبهة الشعبية)، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بغزة والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير المخابرات المصري، سيطرح على رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل الفلسطينية، في إطار التسهيلات المقدمة للقطاع، خلال الفترة المقبلة، لافتتةً إلى هذا التصور يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، نظراً لتعارض بعض إجراءاته مع البنود الأمنية في اتفاقية (كامب ديفيد)، الموقعة بين الطرفين.

وفي ذات السياق، قالت الصحيفة: إن صفقة الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، أصبحت مراحلها وتصورها الكامل جاهز، وتنتظر موافقة إسرائيلية، مضيفةً أن القاهرة أنهت التصور كاملاً في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة (حركة حماس).

وكشفت الصحيفة، أنه "في وقت سابق كان هناك تعثّر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام"، لافتتةً إلى أن "إصرار القيادة السياسية للحركة على الرجوع لقيادة القسام قبل الموافقة على أية تغييرات في التصورات الخاصة بالصفقة كان دائماً عاملاً معطلاً، لكن وجود قيادة بارزة من الجناح العسكري خلال الزيارة الأخيرة ساهم في حسم الأمور سريعاً، وتم إعداد التصور النهائي للصفقة".

وحول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، أشارت الصحيفة، إلى أن وزير المخابرات المصري، يحمل معه في زيارته إلى تل أبيب، ملفاً خاصاً بالأوضاع بالمدينة، بعدما تمسكت الفصائل الفلسطينية، بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة.

وتابعت الصحيفة:  إن "مصر ترى أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى".

وأوضحت: "أنه على سبيل المثال في ما يخص مطالب "حماس" والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات".

أخبار ذات صلة

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

حالة الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا

حالة الطقس: أجواء جافة وحارة نسبيا

كم بلغ سعر صرف الدولار أمام الشيكل مساء الخميس؟

كم بلغ سعر صرف الدولار أمام الشيكل مساء الخميس؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة النقد توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات بالقطاع

سلطة النقد توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات بالقطاع

صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين في هذا الوقت

صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين في هذا الوقت

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 09/2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 09/2021

&#34;الاقتصاد&#34; تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار في نابلس ورام الله والبيرة

"الاقتصاد" تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار في نابلس ورام الله والبيرة

الشيوخي يحذر من ثورة الجياع ويؤكد وجود حالة من الغضب والسخط لدى المستهلكين

الشيوخي يحذر من ثورة الجياع ويؤكد وجود حالة من الغضب والسخط لدى المستهلكين

غنيم: مشاريع الصرف الصحي ناجحة وتجربة إيجابية في فلسطين

غنيم: مشاريع الصرف الصحي ناجحة وتجربة إيجابية في فلسطين

الزق يدعو كافة شرائح شعبنا الفلسطيني بالمشاركة بفعاليات دعم وإسناد الأسرى المضربين

الزق يدعو كافة شرائح شعبنا الفلسطيني بالمشاركة بفعاليات دعم وإسناد الأسرى المضربين

الصالح يبحث مع بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع التنمية الريفية

الصالح يبحث مع بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع التنمية الريفية

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

عربي

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟