الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 حالات وفاة، و192 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما سجلت 352 حالة تعافي بعد إجراء 1051 فحصاً مخبرياًوأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 184647 إصابة، والحالات النشطة بلغت 3121 حالة، فيما وصل الإجمالي التراكمي للوفيات 1592 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي لحالات التعافي بلغ 179934 حالة، فيما تحتاج 82 حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، وسجل 58 حالة خطيرة وحرجة.وقالت الوزارة: إن عدد التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغ 1606760 جرعة، فيما تلقى 482146 شخصاً التطعيم.