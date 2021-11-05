دولي

شركة فلسطينية أميركية ترفع دعوة لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي إسرائيل

شركة فلسطينية أميركية ترفع دعوة لإلغاء قوانين معاقبة مقاطعي إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رفعت شركة فلسطينية اميركية دعوة قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة مقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة.

وطعنت الشركة اليوم الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات.

وتطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.

ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة A&R Engineering and Testing Inc.

ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي.

وجاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".

وقال حسونة "اسرائيل محتلة لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي".

يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في ايار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة اسرائيل.

أخبار ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة 2022

الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة 2022

أوروبا تصبح بؤرة لوباء (كورونا) مجدداً وألمانيا تسجل أرقاماً قياسية

أوروبا تصبح بؤرة لوباء (كورونا) مجدداً وألمانيا تسجل أرقاماً قياسية

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.. هبوط حالات (كورونا) الخطيرة لأقل من 200 بإسرائيل

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.. هبوط حالات (كورونا) الخطيرة لأقل من 200 بإسرائيل

الحرس الثوري يصدر بياناً جديداً بشأن الهجوم على السفن الأمريكية ببحر عمان

الحرس الثوري يصدر بياناً جديداً بشأن الهجوم على السفن الأمريكية ببحر عمان

من بينها الإسكندرية.. جونسون يحذر من اختفاء ثلاث مدن ومصر تُعلق

من بينها الإسكندرية.. جونسون يحذر من اختفاء ثلاث مدن ومصر تُعلق

كوريا الشمالية: تطوير الأسلحة خيار حتمي للدفاع عن النفس

كوريا الشمالية: تطوير الأسلحة خيار حتمي للدفاع عن النفس

كوريا الشمالية تعتزم فتح الحدود مع الصين

كوريا الشمالية تعتزم فتح الحدود مع الصين

الصحة العالمية: قلقون من ارتفاع وتيرة عدوى فيروس (كورونا) في أوروبا

الصحة العالمية: قلقون من ارتفاع وتيرة عدوى فيروس (كورونا) في أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

أهالي الشيخ جراح يدعون لحملة مؤازرة ودعم قوية لصمودهم

سلطة النقد توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات بالقطاع

سلطة النقد توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات بالقطاع

صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين في هذا الوقت

صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين في هذا الوقت

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 09/2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 09/2021

&#34;الاقتصاد&#34; تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار في نابلس ورام الله والبيرة

"الاقتصاد" تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار في نابلس ورام الله والبيرة

الشيوخي يحذر من ثورة الجياع ويؤكد وجود حالة من الغضب والسخط لدى المستهلكين

الشيوخي يحذر من ثورة الجياع ويؤكد وجود حالة من الغضب والسخط لدى المستهلكين

غنيم: مشاريع الصرف الصحي ناجحة وتجربة إيجابية في فلسطين

غنيم: مشاريع الصرف الصحي ناجحة وتجربة إيجابية في فلسطين

الزق يدعو كافة شرائح شعبنا الفلسطيني بالمشاركة بفعاليات دعم وإسناد الأسرى المضربين

الزق يدعو كافة شرائح شعبنا الفلسطيني بالمشاركة بفعاليات دعم وإسناد الأسرى المضربين

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم المواقع التي نشرت دخولها للعناية المركزة

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

أول ظهور لجيجي حديد بعد انفصالها عن زين مالك

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

شاهد: ما سبب ظهور الفنان السعودي مهند الحمدي بملامح حزينة؟

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

عربي

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟