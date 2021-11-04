سلطة النقد توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات بالقطاع



وأشارت سلطة النقد في تصريح لها نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إلى أن ما جرى يتعلق بعدم قيام عدد من الجمعيات بتجديد إجراءات ترخيصها وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة لتلك الجمعيات منذ سنوات وتحديث المفوضين بالتوقيع بشكل يتعارض مع النظام الداخلي لتلك الجمعيات ومتطلبات القانون.



وتؤكد سلطة النقد على حق تلك الجمعيات بتفعيل حساباتها فور الانتهاء من إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية وتحديث المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً للتشريعات النافذة في دولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطننفت سلطة النقد الفلسطينية، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة.