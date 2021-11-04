صوافطة يدعو لضرورة إسناد الأسرى المضربين في هذا الوقت

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أبناء شعبنا بكل فصائله ومؤسساته بضرورة إسناد الأسرى الأبطال في إضرابهم عن الطعام، والوقوف إلى جانبهم في هذا الوقت الحساس والذي باتت فيه قضيتهم على المحك ووضعهم الصحي في خطر كبير.وقال صوافطة: "بينما يواصل الأسرى الأبطال إضرابهم عن الطعام، يواصل الاحتلال عنجهيته في محاولة منه لكسر إرادتهم".وأضاف: أن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد يمنع من خلاله تكرار توجه الأسرى لخوض إضرابات مماثلة ضد الاعتقال الإداري الظالم.وطالب صوافطة كل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وتغوله على أسرانا الأبطال، ولوقف سياسة الاعتقال الإداري الظالم الذي يتعارض مع كل القوانين الدولية.وتوجه بالتحية لهؤلاء الأبطال الذين يقاتلون بأمعائهم من أجل رفع ظلم الاعتقال الإداري عنهم.