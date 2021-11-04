شؤون فلسطينية

"مدى": 28 اعتداءً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر تشرين أول

رام الله - دنيا الوطن
شهد شهر تشرين أول ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، حيث رصد مركز مدى ووثق ما مجموعة (28) اعتداء بالمقارنة بما مجموعه (16) اعتداء سجلت خلال شهر أيلول الماضي، بزيادة بنسبة 75% عن انتهاكات الشهر السابق.

واحتلت الاعتداءات المرتكبة من شركات التواصل الاجتماعي وتحديدا شركة فيسبوك المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي شكلت الخطورة الأكبر كماً ونوعاً بين جميع الاعتداءات الواقعة خلال هذا الشهر، ووثق مدى (3) انتهاكات ارتكبت من جهات فلسطينية في قطاع غزة، في حين لم يسجل أي انتهاك من جهات فلسطينية خلال شهر أيلول المنصرم.

الانتهاكات الإسرائيلية:

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين أول الماضي 2021 ما مجموعه (19) انتهاكا من مجمل الانتهاكات التي سجلت ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبالغة (28) انتهاكا، وطالت اعتداءات هذا الشهر ما مجموعة 14 صحفي منهم صحافيتان، فيما تعرض بعضهم لاعتداءات مركبة. وشكلت الانتهاكات الإسرائيلية ما نسبته 68%.

شملت الاعتداءات الإسرائيلية الاعتداء جسديا على (3) صحفيين أثناء أدائهم لعملهم وهم: أحمد أبو صبيح ونسرين العبد الذين اعتدي عليهما بالضرب المبرح قبل أن يتم اعتقالهما، كما تم الاعتداء على الصحفي محمد الخطيب الذي استهدف بقنابل الغاز مرتين فيما أصيب بقنبلة ثالثة خلال تغطية فعالية واحدة.

وفرضت قوات الاحتلال على المصور الصحفي أحمد أبو صبيح غرامة مالية إضافة للإبعاد عن منطقة باب العامود قبل الإفراج عنه، واحتجزت المصورة الصحفية نسرين العبد وابعدتها عن منطقة باب العامود 15 يوما، كما اعتقلت الصحفي راضي كرامة والصحفي سامح مناصرة وصادرت منه هواتف نقالة اعيدت له عند إطلاق سراحه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة. ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين وهبي مكية وعبد الرحمن علمي من تغطية فعالية في المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة، فيما استدعت مخابرات الاحتلال الصحفي علاء الريماوي للمقابلة في معتقل عوفر.

الانتهاكات الفلسطينية:

ارتفع عدد الانتهاكات الفلسطينية من صفر انتهاك خلال شهر أيلول الماضي إلى (3) انتهاكات خلال شهر تشرين أول، وتمثلت في اعتقال الصحفي علاء المشهراوي ومداهمة منزله ومصادرة معدات منه من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة.

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