الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 09/2021

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 4.57% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.71 خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بـ 114.96 خلال شهر آب 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).





حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 7.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.





كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.





وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.66% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.





أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021 أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المشروبات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.





من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.





بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.96% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

رام الله - دنيا الوطن