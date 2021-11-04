حماس: قرار الاحتلال بتفعيل الأمر الإداري للأسير القواسمة يمثل جريمة جديدة





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يكشف وجه الاحتلال الإرهابي الذي لا يراعي مبادئ الإنسانية، وهو ما يتطلب فضح انتهاكات الاحتلال وقراراته التعسفية بحق الأسرى وقيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بواجبها إزاء ذلك.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن قرار الاحتلال بتفعيل الأمر الإداري للأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 106 أيام ونقله لسجن الرملة يمثل جريمة جديدة بحقه.