الاحتلال يرفض استئنافاً ضد الاعتقال الإداري للقيادي النتشة

وبتاريخ 4/3/2021 جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير النتشة من الخليل للمرة الثانية لمدة 6 شهور.





رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، استئنافا للأسير القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة ضد قرار اعتقاله الإداري الثالث لمدة 6 شهور.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال رفضت استئناف القيادي النتشة والمعتقل إداريا منذ 14 شهرا، ضد اعتقاله الإداري.وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 2/9/2021، جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي النتشة لمدة 4 أشهر.