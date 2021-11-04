"الاقتصاد" تخطر 16 مطعماً لتلاعبها بالأسعار في نابلس ورام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنأخطرت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الخميس 16 مطعماً في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، لتلاعبها بأسعار السلع المقدمة للمواطنين .وبينت الوزارة في بيانها، أن الإخطارات جاءت بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 وعلى أثر ذلك نفذت طواقم حماية المستهلك جولات مسائية على المطاعم للتأكد من صحة الشكاوى والتي تم التأكد من صحتها.وقالت الوزارة: إنه لا تهاون مع كل من يحاول استغلال المواطنين وان طواقم الوزارة على جاهزية للتعامل مع أي شكاوى ترد عبر ارقام دوائر حماية المستهلك او عبر الرقم المباشر 129.وأشادت الوزارة بالمبلغين عن المخالفين الامر الذي يساعد طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق و الحفاظ على استقرار الأسعار.وأضافت الوزارة: طواقمنا بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.