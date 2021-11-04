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تونس: إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

تونس: إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
المنصف المرزوقي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وكان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بجزيرة جربة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وعلى إثر هذه الحادثة طلب سعيد، لدى إشرافه يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق "من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.

وأضاف الرئيس خلال الاجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن منصف المرزوقي، في فرنسا.

وبين الترخاني في تصريح سابق لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.

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