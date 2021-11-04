غنيم: مشاريع الصرف الصحي ناجحة وتجربة إيجابية في فلسطين





جاء ذلك خلال لقائه مع بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية في مكتبه اليوم والتي ترأسها كونتان بلان وبحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد مارتان بارونت وبحث معه آخر التطورات في مشروع الحصاد المائي وملاءمة الزراعة للتكيف المناخي والقضايا الهامة المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع المتميز والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر وايرلندا، والعمل مع الجهات الشريكة لتوفير الاحتياجات اللازمة كالطاقة والأراضي لتنفيذ المشروع وضمان ديمومته.



وأوضح غنيم ان سلطة المياه ومن خلال تعاونها مع الشركاء قد تمكنت من إنجاز مشاريع هامة كبيرة كان لها أثرا كبيرا كمشروع شمال غزة الطارئ ومشروع محطة معالجة الخليل والتي تعتبر من المشاريع التي تضافرت فيها الجهود على مختلف المستويات إن كان على مستوى الدعم المالي أو التعاون مع الأطراف ذات العلاقة، او الجانب المجتمعي الذي أبدى وعيا كبيرا في أهمية

إقامة مثل هذه المشاريع.



من جانبه ثمن بلان الجهود الكبيرة المبذولة من سلطة المياه لتحقيق الإنجازات المطلوبة من هذه المشاريع وحرصها على توفير البيئة المناسبة للعمل فيها من خلال تذليل العقبات التي قد تواجهها، مؤكداً استعداد الوكالة الفرنسية لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لقطاع المياه والصرف الصحي لتحقيق بيئة مستدامة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم أن تنفيذ مشاريع لمحطات الصرف الصحي في الضفة وغزة تعتبر مشاريع ناجحة وإيجابية وتحقق أهداف تنموية من خلال توفير كميات من المياه المعالجة واستخدامها في الأغراض الزراعية، وهو ما يساهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين قطاع المياه.