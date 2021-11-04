الزق يدعو كافة شرائح شعبنا الفلسطيني بالمشاركة بفعاليات دعم وإسناد الأسرى المضربين





وأضاف الزق خلال كلمته في خيمة الأضراب عن الطعام بمشاركة ممثلى القوى الوطنية والأسلامية والمؤسسات العاملة فى مجال الأسرى وأسرى محررين وأهالى الأسرى تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الثالث عشر بعد المئة "١١٣" يوما والأسير مقداد القواسمى 106 أيام و الأسير المهندس علاء الأعرج ٨٩ يوما والاسير هشام أبوهواش ٧٩يوما والأسير عياد الهريمى ٤٣ يوما والأسير لؤى الأشقر ٢٤يوما رفضا لاعتقالهم الإدارى من خلال أضرابهم عن الطعام بأمعائهم الخاوية بعزيمتهم وأرادتهم الصلبة المعبرة عن عدالة قضيتهم ونضالهم المشروع ضد قرارات حكومة الاحتلال العنصرية.



وطالب الزق كافة سفراء ومندوبى دولة فلسطين والجاليات الفلسطينية فى كافة أماكن تواجدها وفى الشتات لفضح وتعرية ما يقوم به الاحتلال بحق الأسرى البواسل من خلال الحملات الأعلامية والوقفات الجماهيرية نصرة للإضراب الذي يخوضه أسرانا ، إضراب الحرية والكرامة ولتعزيز الالتفاف الدولى و الشعبي حول قضية الأسرى ومعركتهم التي أعلنوا خوضها بأمعائهم الخاوية وصدورهم.



وشدد الزق على ضرورة مشاركة كافة الأسرى والأسرى المحررين المشاركة فى فعاليات شعبنا الداعمة للأسرى نصرة لقضيتهم العادلة وللضغط على حكومة الاحتلال من أجل الأفراج عن الأسرى ومن أجل دعم الأسرى فى السجون من خلال الحضور الجماهيري نصرة للأسرى وأيضا طالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وحمايتهم من سياسة الإهمال الطبي ومن ما يتعرض له الأسرى من عمليات قمع وتنكيل وحرمات من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و الأفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال.













رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو المجلس المركزى الفلسطينى فى كلمته أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى بقطاع غزة فى خيمة الأضراب عن الطعام والتى تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والأسلامية بقطاع غزة دعما وأسنادا لأسرانا الأبطال فى سجون الأحتلال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الأعتقال الأدارى التى تفرضها حكومة الأحتلال ومصلحة السجون الأسرائيلية بحق كل أسير فلسطينى بأن الأعتقال الأدارى جريمة من الجرائم التى ترتكبها حكومة الأحتلال بحق أسرانا الأبطال وبحق شعبنا الفلسطينى وهى مخالفة لكافة المواثيق والأتفاقيات الدولية وأتفاقية جنيف الرابعة.