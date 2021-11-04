دولي

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.. هبوط حالات (كورونا) الخطيرة لأقل من 200 بإسرائيل

للمرة الأولى منذ فترة طويلة.. هبوط حالات (كورونا) الخطيرة لأقل من 200 بإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ فترة طويلة، هبط عدد حالات (كورونا) الخطيرة في إسرائيل، إلى أقل من 200.

ويعزو الخبراء تحسن الصورة الوبائية، إلى تطعّم أربعة ملايين شخص، بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

الى ذلك، يشير تقرير لصحيفة (إيكونوميست) البريطانية، إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا) في أنحاء العالم منذ ظهور الوباء يقارب، كما يبدو 17 مليونا.

وتفوق هذه الحصيلة بأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي المعطيات الرسمية التي نشرتها الدول المختلفة.

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