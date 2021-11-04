الصالح يبحث مع بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع التنمية الريفية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مع وفد بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية، مشروع التنمية الريفية في مرحلته الثانية بالمناطق المستفيدة، وتحديدا المسماة "ج"، الذي يتم تنفيذه في عدّة تجمعات ضمن أربع محافظات في الضفة الغربية: نابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا والأغوار.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزير، اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومن الجانب الفرنسي مسؤول الوكالة الفرنسية في الأراضي الفلسطينية مارتين بالان، ومدير المشاريع كانتان بالين، ومديرة برامج التنمية في الوكالة كونستانس بيرهوت، وطاقم عمل وحدة البرنامج.وأشاد الصالح بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وفرنسا، مشيرا إلى الدور الهام للوكالة الفرنسية ودعمها المستمر لقطاع الحكم المحلي ودعم مساعي الوزارة لتطوير قطاع الحكم المحلي، مؤكدا أهمية هذا المشروع في دعم صمود المواطنين بالمناطق المستهدفة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بها.من جهته، أكّد بالان، بالنيابة عن الوكالة الفرنسية، أهمية التعاون بين الوزارة والوكالة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أهميته ودوره في مساعدة 19 تجمّعا على تحقيق المخرجات المرجوة، من دعم وتنمية للمجتمعات المحلية وتعزيز صمود التجمّعات السكّانية الفلسطينية في تلك المناطق.