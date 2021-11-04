وزير الاقتصاد والقنصل البريطاني العام يبحثان علاقات التعاون الاقتصادية المشتركة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، و القنصل العام البريطاني السيدة ديان كورنر، اليوم الخميس، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومتابعة نتائج أعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة.واستعرضا الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجه التي الاقتصاد الفلسطيني، وبين الوزير العسيلي، استراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات لافتاً في الوقت ذاته الى أهمية توطيد العلاقة التجارية بين البلدين ، وتنمية الصادرات الوطنية.وأطلق الوزير العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس في حينها، في الأول من تموز 2021، اعمال الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات.وفي ايلول/سبتمبر الماضي اتفق الجانبان على تمديد قرار إعفاء المنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطاني، مع ضمان الآليات للاستفادة من هذا القرار، كما اتفقا على توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين.ومن الجدير ذكره ان اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري والتي تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية حد ممكن وتحافظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون، وتعزيز التعاون المشترك.