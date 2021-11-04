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الداخلية بغزة: القطاع يُسجل 4469 مولوداً جديداً خلال أكتوبر

الداخلية بغزة: القطاع يُسجل 4469 مولوداً جديداً خلال أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال أكتوبر الماضي" 4469" مولوداً جديداً بالإضافة إلى 375حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ "2305" مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.5%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.4 % بواقع 2164مولودة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1666 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 832مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 829 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 587 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 555 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 375حالة وفاة خلال أكتوبر الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 201 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 53.6 %، مقابل 174 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 46.4%.

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