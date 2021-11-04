مجدلاني: حالة الفراغ السياسي وانسداد افق التسوية بالمنطقة يهدد الأمن والاستقرار والاحتلال يتحمل المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنوضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا، بآخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الضم التدريجي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية عبر الاستيطان والتي تتصاعد وتيرتها بشكل كبير، والتهجير القسري للسكان في مدينة القدس.وأشار د. مجدلاني أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين، مما يتوجب على المجتمع الدولي التحرك باتجاه وقف الانتهاكات الاسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأشاد د. مجدلاني بجهود ألمانيا الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط والوصول إلى حل الدولتين محذرا من حالة الفراغ السياسي وانسداد افق التسوية بالمنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار.مجددا دعوة المانيا والاتحاد الأوروبي لطرح مبادرة سياسية ، بناءً على القانون الدولي والشرعية الدولية.وبدوره، أكد السفير أوفتشا على دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل والالتزام بالقانون الدولي وحل الدولتين، معبرا عن رفض بلاده لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.