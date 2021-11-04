السعودية توجه تنويهاً للمسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة





رام الله - دنيا الوطنوجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تنويهاً للمسافرين غير المواطنين، القادمين إلى المملكة بشأن فيروس (كورونا).وأكدت هيئة الطيران المدني السعودية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ظهر اليوم الخميس، وجوب تقديم المسافرين القادمين إلى المملكة من غير السعوديين، فحص (PCR) قبل صعودهم للطائرة.وأشارت السلطات السعودية إلى أن عينة فحص (PCR) يجب تلقيها قبل 72 ساعة من المغادرة قادماً إلى المملكة، شريطة أن تكون صادرة من إحدى المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.