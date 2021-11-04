معروف يوضح الهدف من قرارات إعفاء السلع الاستهلاكية من الضرائب والجمارك

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "إن قرارات إعفاء السلع الأساسية من الضرائب والجمارك التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي تهدف للتخفيف عن المواطنين رغم ضعف الإيرادات".وأكد معروف خلال حديثه لفضائية (الأقصى)، اليوم الخميس، أن قرارات الإعفاء لم تتخذ من واقع سعة في إيرادات الجهات الحكومية، وإنما تهدف لدعم المواطن وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمواجهة موجة الغلاء العالمي وضمان استمرار توريد السلع للقطاع.وأوضح أن قطاع غزة يعتمد بنسبة 90% على الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تجبي من خلاله وزارة المالية في الضفة الغربية الضرائب والجمارك.وعبر معروف عن أمله بقيام وزارة المالية في رام الله بإعفاء السلع الأساسية الواردة عبر كرم أبو سالم للتخفيف عن المواطن.وطالب المواطنين بالابتعاد على تناقل شائعات لا أساس لها من الصحة بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع، والمبادرة بالاتصال على أرقام طواقم حماية المستهلك حول رصد حالات تلاعب بالأسعار.