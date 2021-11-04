مصر: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

محمد عبد المقصود، مدير إدارة الأزمات والكوراث بمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، عن استعدادات

رام الله - دنيا الوطنكشفمصر لاحتمال حدوث موجات تسونامي على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يتعرض للعديد من مظاهر التغير المناخي.وجاءت تصريحات عبد المقصود خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العالمي للتوعية بأمواج الطوفان البحري (تسونامي)، التي نظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، وفق صحيفة (الوطن) المصرية.ولفت عبد المقصود إلى أن المشاكل التي تتعرض لها منطقة شرق آسيا تسببت في خسائر بشرية ضخمة إضافة إلى الخسائر المادية.وأكد المسؤول المصري على أهمية إجراءات الاستعدادات اللازمة، مشيراً إلى أن الزلازل تشكل أساساً لموجات المد البحري (تسونامي).وتابع: "يمكن أن تتسبب الأمواج العاتية في تهديد بعض المناطق خاصة في الساحل الشمالي"، مضيفاً إلى أنه نعد استراتيجية وطنية للحد من المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها السواحل الشمالية في مصر في حالة حدوث تسونامي.