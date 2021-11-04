أبو عمرو: على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين مثلما عملت على قيام إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنطالب زياد أبو عمرو، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.جاء ذلك خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، مشددا على ضرورة أن تعترف بريطانيا بدولة فلسطين مثلما عملت على قيام إسرائيل من خلال إعلان بلفور، وأن تضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه، خاصة بعد أن استولت قوات الاحتلال على جزء من المقبرة اليوسفية وتجريف القبور فيها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستعرض أبو عمرو أهم التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة الاعمال العدائية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة في توسيع الاستيطان والانتهاكات المتكررة في أرض دولة فلسطين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما ناقش أبو عمرو الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة القرصنة المستمرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية.