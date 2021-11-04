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الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟

الاستئناف ببيروت تتخذ قراراً بحق قاضي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. ما هو؟
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاستئناف في بيروت، كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.

وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

هذا وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

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